Si presenta al centro vaccinale con finto braccio in silicone: 50enne denunciato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è presentato all’hub vaccinale con un avambraccio in silicone , pensando di ingannare gli operatori sanitari - che non sono caduti nel tranello - e ottenere il Green pass senza il vaccino . Un 50enne... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si èto all’hubcon un avamin, pensando di ingannare gli operatori sanitari - che non sono caduti nel tranello - e ottenere il Green pass senza il vaccino . Un...

