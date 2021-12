“Servirà un vaccino all’anno per molto tempo”. Il pronostico di Pfizer (per niente interessato) (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic – Altro che terza o quarta dose, a sentire Pfizer “ci vorrà un vaccino all’anno per molto tempo”: ovvio che il gigante farmaceutico ci prova, con la scusa delle varianti. Il business dei vaccini anti Covid è una miniera di soldi inesauribile ed ecco che l’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla fa un pronostico per niente interessato. “Se proprio devo fare una previsione, da quello che abbiamo visto sinora in questa pandemia, è probabile che avremo bisogno di vaccinazioni annuali per mantenere un alto livello di protezione”, dice Bourla alla Bbc. L’ad di Pfizer: “Servirà un vaccino all’anno per molto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic – Altro che terza o quarta dose, a sentire“ci vorrà unper”: ovvio che il gigante farmaceutico ci prova, con la scusa delle varianti. Il business dei vaccini anti Covid è una miniera di soldi inesauribile ed ecco che l’amministratore delegato diAlbert Bourla fa unper. “Se proprio devo fare una previsione, da quello che abbiamo visto sinora in questa pandemia, è probabile che avremo bisogno di vaccinazioni annuali per mantenere un alto livello di protezione”, dice Bourla alla Bbc. L’ad di: “unper...

