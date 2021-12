Rudy Zerbi non usa mezzi termini | cattive notizie per l’allievo di “Amici”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) All’insegnante di “” non è piaciuta l’ultima prova di uno dei suoi allievi, motivo per cui ha sbottato. Vediamo insieme cos’è successo A seguito del comportamento di alcuni suoi colleghi, anchedi recente ha deciso di intervenire in merito all’esibizione di cui si è reso protagonista uno degli allievi della scuola di “L'articolo proviene da CheSuccede.it.

ES4UR1T4 : scritta a parte, rudy zerbi ha veramente avuto il coraggio di dire che simone col tempo 'si è perso ed è peggiorato… - Sangio_Giulia_ : RT @evvovemio: il post della fanpage rudy zerbi - va_l_e05 : @cattivissim @ffrancesxa hai dimenticato un requisito importantissimo, essere un allievo di Rudy Zerbi ed essere preso di mira da Pettisecca - enn_0000 : RT @evvovemio: il post della fanpage rudy zerbi - solatralagente : Ma che cuore che è Rudy Zerbi ???? -

Sangiovanni e Amici 2o Ad Amici 20 Sangiovanni è il concorrente più giovane: entra con un suo inedito dal titolo Guccy Bag: conquistae Anna Pettinelli, mentre Arisa seppur piacevolmente ...Leggi anche Albe finisce nel mirino di, ecco perché "Quando tu hai dei giri da fare, e durante un'ora e mezza non li provi mai, quella per me è una mancanza di rispetto gravissima" ha ...All'insegnante di "Amici" non è piaciuta l'ultima prova di uno dei suoi allievi, motivo per cui ha sbottato. Vediamo insieme cos'è successo ...Entrata ad “Amici 2021”, Elena si è subito avvicinata a LDA: i due si erano già conosciuti fuori, ma qualcosa non era andato per il verso giusto.