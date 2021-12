Roma, El Shaarawy dopo l’infortunio: «Non è facile accettarlo» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato su Instagram dell’infortunio patito contro il Bologna Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato su Instagram dell’infortunio patito contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. INFORTUNIO – «Non è facile da accettare in un momento così significativo per me e per la squadra, ma il calcio purtroppo è anche questo. Cadere e rialzarsi. dopo ogni stop c’è sempre una ripartenza, a cominciare da sabato, tutti insieme. Grazie a tutti per i messaggi. Daje Roma». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stephan El, attaccante della, ha parlato su Instagram delpatito contro il Bologna Stephan El, attaccante della, ha parlato su Instagram delpatito contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. INFORTUNIO – «Non èda accettare in un momento così significativo per me e per la squadra, ma il calcio purtroppo è anche questo. Cadere e rialzarsi.ogni stop c’è sempre una ripartenza, a cominciare da sabato, tutti insieme. Grazie a tutti per i messaggi. Daje». L'articolo proviene da Calcio News 24.

