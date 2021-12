Reali del Belgio | Filippo e Mathilde rimandano la seconda luna di miele

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Avrebbe dovuto essere la lorodi. Un royal tour dal sapore romantico, in concomitanza con il loro anniversario di matrimonio. Il ree la Reginadel, invece, hanno dovuto cambiare i piani a causa della pandemia, posticipando la visita di tre giorni, insieme, in Italia, a data da definirsi. Rein Italia. Senza la suaNon è saltato del tutto il viaggio deidel. Per la verità, in Italia, il reè venuto ma da solo, senza la moglie. Ieri ha incontrato prima il presidente Sergio Mattarella al Quirinale, poi il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi e il sindaco Roberto Gualtieri. Una visita breve, con ...

Advertising

AngeloCiocca : L’ultima follia del #politicamentecorretto: vietato dire “Natale”, offende chi non è #cristiano. Ecco l' 'inclusivi… - ATHOMICAAQUILA1 : organizzati da EPSTEIN e frequentati da molte delle élite mondiali tra cui l'ex presidente Bill CLINTON, sua moglie… - momasaniello : 2.e frequentate da molte delle élite mondiali tra cui l'ex presidente Bill CLINTON, sua moglie Hillary CLINTON, att… - ManuFilippone95 : RT @Falconero1987: E pure oggi, col suo fare inutilmente teatrale, polemico e lontanissimo da qualsivoglia forma di umiltà, #Mourinho riesc… - modesti_simone : @zona_bianca @preglias Francesco Borgonovo dice le cose in modo pacato cose vere basandosi si dati reali e siccome… -

Ultime Notizie dalla rete : Reali del

Amica

Ospiti Marco Malvaldi e Paolo Cintia, autorilibro Rigore di testa (Giunti editore) intervistati da Riccardo Cucchi e Luca Cardinalini. Il Premio Delli Guanti è stato assegnato ad Andrea, ...La videoconferenza con il presidenteCIO Thomas Bach non ha pertanto lenito le preoccupazioni attorno allecondizioni della 35enne tennista. Non posso chiedere agli atleti di competere in ...Re FIlippo e la Regina Mathilde del Belgio rimandano il viaggio in Italia insieme a causa della pandemia. Solo il sovrano incontra Mattarella ...IL CASOUDINE Telefonano fingendosi del servizio antifrode della banca, oppure chiamano da numeri che sembrano della provincia di Udine ma non lo sono. E raggirando ignari correntisti riescono ...