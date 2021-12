**Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (2) (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ci sono delle candidatura alternative al presidente Mattarella per tenere il quadro politico complessivo ordinato? "Al momento non ce ne sono, poi se si manifestano va bene, però qualsiasi candidatura che dividesse la maggioranza parlamentare - questo lo ha spiegato bene il segretario Letta- avrebbe come effetto collaterale quello di creare problemi ala maggioranza di governo. A meno che non escono altre candidature unificanti, verrebbe da dire che la cosa più ragionevole è di confermare il presidente Mattarella". Ma il presidente non sembra intenzionato al bis... "Se questo è l'obiettivo penso che sia possibile, se c'è un accordo tra le forze politiche, convincere il presidente Mattarella come lo fu con il presidente Napolitano. Ma questo non c'entra con la proposta Zanda". Pensa che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Ci sono delle candidatura alternative al presidenteper tenere il quadro politico complessivo ordinato? "Al momento non ce ne sono, poi se si manifestano va bene, però qualsiasi candidatura che dividesse la maggioranza parlamentare - questo lo ha spiegato bene il segretario Letta- avrebbe come effetto collaterale quello di creare problemi ala maggioranza di governo. A meno che non escono altre candidature unificanti, verrebbe da dire che la cosa più ragionevole è di confermare il presidente". Ma il presidente non sembra intenzionato al bis... "Se questo è l'obiettivo penso che sia possibile, se c'è un accordo tra le forze politiche, convincere il presidentecome lo fu con il presidente Napolitano. Ma questo non c'con la proposta". Pensa che il ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (3)... - TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'** (2)... - TV7Benevento : **Quirinale: Ceccanti, 'tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c'entra con Colle'**... -