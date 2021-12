Natale green 2021, albero vero o finto? Cosa scegliere (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - L'8 dicembre, giornata tradizionalmente destinata ad addobbare l'albero di Natale, si avvicina e come ogni anno torna la diatriba: è più corretto acquistare un albero finto o un albero vero? A ribadire la maggior sostenibilità di un albero vero per le festività natalizie è il Pefc Italia, l'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale. Secondo dati Ispra, infatti un albero artificiale di 2 metri ha un'impronta di carbonio pari a circa 40 kg di emissioni di CO2 equivalenti, senza contare che gli alberi finti impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente. scegliere un abete vero per Natale, ricorda il Pefc Italia, significa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - L'8 dicembre, giornata tradizionalmente destinata ad addobbare l'di, si avvicina e come ogni anno torna la diatriba: è più corretto acquistare uno un? A ribadire la maggior sostenibilità di unper le festività natalizie è il Pefc Italia, l'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale. Secondo dati Ispra, infatti unartificiale di 2 metri ha un'impronta di carbonio pari a circa 40 kg di emissioni di CO2 equivalenti, senza contare che gli alberi finti impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente.un abeteper, ricorda il Pefc Italia, significa ...

Advertising

borghi_claudio : Un ragazzino costretto a vaccinarsi per non essere discriminato dagli amichetti se vanno a mangiare una pizza cede… - borghi_claudio : Domando ai favorevoli al #supergreenpass (come chiedevo a quelli favorevoli al 'normale') a quale livello di contag… - borghi_claudio : Mi scoccia postare un link a libero che mi AMA follemente ma così, per una volta si può fare. - lcampanelli4 : RT @sibilla75: Come mai nessuno parla di smartworking con 15.000 contagi e più di 100 morti? Oppure di ingressi contingentati per il Natal… - sonoviciaoo : SCENDO A MANIFESTARE CON LA MAGLIA DEI GREEN DAY FUMO WINSTON BLUE COME FACEVA KURT COBAIN LEI CHE PER NATALE VUOLE… -