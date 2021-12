Lazio, Pedro: 'Serve più tempo a disposizione per preparare le partite' (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA - Lazio chiamata al riscatto dopo il pesante ko contro il Napoli. C'è l'Udinese all'Olimpico e Pedro carica la squadra: " È una partita molto importante per noi", le sue parole a Lazio Style ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA -chiamata al riscatto dopo il pesante ko contro il Napoli. C'è l'Udinese all'Olimpico ecarica la squadra: " È una partita molto importante per noi", le sue parole aStyle ...

Advertising

zazoomblog : Lazio-Udinese (2 dicembre ore 20:45): formazioni ufficiali quote pronostici in dubbio Pedro - #Lazio-Udinese… - LALAZIOMIA : Lazio, Pedro: 'Serve più tempo a disposizione per preparare le partite' - Solo_La_Lazio : ?? #LazioUdinese, le formazioni ufficiali ?? Cataldi confermato in mezzo al campo ?? Leggi qui ?? - sportli26181512 : Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: dal 1' Pedro e Felipe Anderson, c'è Patric. Deulofeu con Beto e Success: LA… - Noibiancocelest : Lazio-Udinese, Pedro: “Contro il Napoli ci è mancato il tempo, ma non è una scusa. Anche oggi voglio segnare” -