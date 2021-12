‘Incontri con l’autore’ | mercoledì Buttafuoco a Caltanissetta

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Per il ciclo “Incontri con l’autore”, organizzato dall’Amministrazione comunale die coordinato dall’Assessore alla cultura Marcella Natale,8 dicembre alle ore 18 al Teatro Regina Margherita diè atteso Pietrangelo Buttafuco. Dopo Silvana Grasso e Simonetta Agnello Hornby sarà il giornalista e scrittore di origini ennesi a presentare a, in compagnia della giornalista Ivana Baiunco, il suo ultimo libro “Sono cose che passano” edito da La Nave di Teseo, uscito solo un mese fa e già alla terza edizione. Ambientato nel cuore della Sicilia del secondo dopoguerra, “Sono cose che passano” racconta la storia del barone di dubbia nobiltà Rodolfo Polizzi che sposa Ottavia, principessa di Bauci, e la por-ta con sé a Leonforte, un paese dell’entroterra di Sicilia. In ...