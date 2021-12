Imoco Volley Conegliano: la prima sconfitta dopo 2 anni, il record è di 76 successi di fila (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Bisonte Firenze si è imposto al Palaverde e ha battuto la squadra veneta dopo 720 giorni. L'ultima ad arrendersi è stata Paola ... Leggi su today (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Bisonte Firenze si è imposto al Palaverde e ha battuto la squadra veneta720 giorni. L'ultima ad arrendersi è stata Paola ...

Advertising

infoitsport : Imoco Volley Conegliano, prima sconfitta dopo quasi 2 anni: record d’imbattibilità si ferma a 76 vittorie - infoitsport : Imoco Volley Conegliano e Paola Egonu ko dopo due anni - brissoso : @ilpost vi si vuol bene, ma siete puntuali come la morte...dopo il vostro articolo han perso - volley_insider : RT @ImocoVolley: ??Sveliamo alcuni scatti del #calendarioperazza ??Non perdere l'occasione per avere il nuovo Calendario Perazza Imoco Voll… - er_volley : ???? Italya Ligi Imoco Volley Conegliano 2 - 3 Il Bisonte Firenze (22-25) (30-28) (25-16) (25-27) (12-15) Imoco Voll… -