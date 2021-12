GF Vip | è bufera sull’orrenda frase di Katia Ricciarelli | “Questo è normale o gay?”

(Di giovedì 2 dicembre 2021)ancora una volta ha detto unache ha fatto arrabbiare praticamente tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 6 che sui social hanno chiesto a gran voce la sua eliminazione. La soprano, infatti, parlando di Biagio D’Anelli, ha chiesto alle amiche Soleil Sorge e Manila Nazzaro se il nuovo entrato fosse “oppure”, laddove perintendeva ovviamente etero. La cosa ha scatenato un putiferio e migliaia di utenti si sono riversati sul profilo Instagram ufficiale del GF Vip 6 tuonando: “Quindi inon sono normali?” e chiedendo una punizione esemplare per la, che dall’inizio del reality è una delle più privilegiate se non la privilegiata in assoluto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

GF6, Katia Ricciarelli e gli epiteti omofobi Etichettare l'omosessualità come 'anormale' è l'ennesima gaffe dell'ex moglie di Pippo Baudo. Il diretto interessato, D'Anelli, è all'oscuro della ...E che coinvolgerà anche il Grande Fratelloche sarà fortemente penalizzato in favore delle fiction. Le serie tv della Mediaset andranno infatti in onda nella prima serata del venerdì. Si ...La soprano è al centro delle critiche per aver pronunciato parole di stampo omofobo sul conto di una delle new entry del GF Vip 6 ...Brutto scivolone per Katia Ricciarelli che ha usato un'espressione che non è affatto piaciuta a molti seguaci del Grande Fratello Vip. Soleil ha risposto in modo ironico: «Guardate che Giacomo se li c ...