Di Maio “Mediterraneo torni a essere uno spazio di dialogo”

(Di giovedì 2 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè storicamente unodie scambio. La nostra ambizione è quella di continuare a offrire con i Med Dialogues un laboratorio per ridefinire la nostra azione comune alla luce delle sfide di oggi”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un intervento sul quotidiano La Repubblica in vista dei Mediterranean Dialogues, iniziativa promossa dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ispi e in programma a Roma il 3 e 4 dicembre. “Su queste basi, vogliamo e dobbiamo investire mettendo al centro le persone, a partire dai giovani, cui sarà dedicato uno dei fora organizzati a margine dei Med Dialogues, e sostenendo la loro capacità di innovazione e di crescita – spiega il ministro -. Le rivalità ideologiche, la competizione per il controllo delle ...

Roma, 02 dic 08:28 - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un suo intervento su "la Repubblica" scrive che "dal 3 al 4 dicembre Roma ospiterà la settima...ROMA (ITALPRESS) - "Il Mediterraneo è storicamente uno spazio di dialogo e scambio. La nostra ambizione è quella di continuare a offrire con i Med Dialog ...Solo poche settimane fa Roma ospitava il G20, e dal 2 al 4 dicembre la Capitale torna ad essere al centro della politica internazionale con i Rome Med Dialogues. (ANSA) ...