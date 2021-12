Coppa Davis: Medvedev batte Ymer e manda la Russia in semifinale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le vittorie di Andrey Rublev e Daniil Medvedev sui fratelli Ymer non fanno attendere fino al match di doppio per decretare la sfidante della Germania in semifinale. Sarà infatti la Russia la quarta semifinalista della Coppa Davis 2021. È la decima semifinale raggiunta dai russi nella storia della competizione. Coppa Davis: Rublev mette il primo tassello con Elias Le due partite giocate da Rublev in questa edizione di Coppa Davis, contro Quiroz e Lopez, dovevano forse far guardare con reticenza alla partita di oggi contro Elias Ymer. Eppure tutti si aspettavano, dopo le pene patite con il 295 colombiano e la sconfitta subita dal 40enne spagnolo, una vittoria quantomeno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le vittorie di Andrey Rublev e Daniilsui fratellinon fanno attendere fino al match di doppio per decretare la sfidante della Germania in. Sarà infatti lala quarta semifinalista della2021. È la decimaraggiunta dai russi nella storia della competizione.: Rublev mette il primo tassello con Elias Le due partite giocate da Rublev in questa edizione di, contro Quiroz e Lopez, dovevano forse far guardare con reticenza alla partita di oggi contro Elias. Eppure tutti si aspettavano, dopo le pene patite con il 295 colombiano e la sconfitta subita dal 40enne spagnolo, una vittoria quantomeno ...

