WindTre, progetto "NeoConnessi" si rinnova e arriva in 7 mila scuole (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Educare all'uso consapevole e responsabile di internet e della tecnologia. 'NeoConnessì, il progetto di digital e media education di WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, si arricchisce di nuovi contenuti studiati e creati con la collaborazione di esperti in ambito psicologico, pedagogico, tecnologico e didattico, rivolto soprattutto a scuole e famiglie. Partito per la prima volta nel 2018 e dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria, NeoConnessi punta ad accompagnare genitori e ragazzi ad affrontare il cambiamento senza allarmismi, ma con la giusta consapevolezza. Quest'anno, il kit didattico gratuito, destinato a 14.000 classi di IV e V primaria di 7.000 scuole di tutt'Italia, conterrà anche una favola moderna, realizzata in collaborazione con ...

