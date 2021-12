Un posto al sole: ecco chi minaccia Lara e Roberto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole in onda su Rai3, svelano la presenza inquietante di un uomo che comincia a pedinare Lara e Roberto. Chi sarà? Roberto e Lara minacciatiUna nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci svelano che i fan assisteranno ad un nuovo colpo di scena. Le cose tra Marina e Fabrizio sembrano migliorare ma la Giordano deve però tenere gli occhi aperti e supportare ancora una volta il marito. Roberto e Lara invece dovranno fare i conti con uno strano personaggio che comincerà a pedinarli. Intanto, Rossella è sempre più in crisi, non sa cosa fare del suo futuro. Vittorio, infine ha deciso di mettere la ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalin onda su Rai3, svelano la presenza inquietante di un uomo che comincia a pedinare. Chi sarà?tiUna nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci svelano che i fan assisteranno ad un nuovo colpo di scena. Le cose tra Marina e Fabrizio sembrano migliorare ma la Giordano deve però tenere gli occhi aperti e supportare ancora una volta il marito.invece dovranno fare i conti con uno strano personaggio che comincerà a pedinarli. Intanto, Rossella è sempre più in crisi, non sa cosa fare del suo futuro. Vittorio, infine ha deciso di mettere la ...

