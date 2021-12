Sassuolo-Napoli, Marelli a Dazn: “Il contatto Rrahmani-Berardi, è fallo” (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ex arbitro e moviolista di Dazn, Luca Marelli, ha commentato a caldo l’ultimo episodio di Sassuolo-Napoli relativo al contatto tra Berardi e Rrhamani «In presa diretta il contatto di Berardi non sembra da on field review. Al replay però si vede che il pallone lo ha toccato Rrahmani che a sua volta è stato toccato dall’attaccante del Sassuolo. Berardi il pallone non lo ha mai toccato e quindi era fallo» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’ex arbitro e moviolista di, Luca, ha commentato a caldo l’ultimo episodio direlativo altrae Rrhamani «In presa diretta ildinon sembra da on field review. Al replay però si vede che il pallone lo ha toccatoche a sua volta è stato toccato dall’attaccante delil pallone non lo ha mai toccato e quindi era» L'articolo ilsta.

Advertising

IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - zazoomblog : Sassuolo-Napoli 2-2: Fabian e Mertens illudono gli azzurri. Gol annullato a Defrel - #Sassuolo-Napoli #Fabian… - Torrechannelit : Sassuolo – Napoli 2-2, le pagelle: Fabian Ruiz e Zielinski sugli scudi, deludono Insigne e i cambi -