Perché le parole di Enrico Varriale e del molestatore di Beccaglia si somigliano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su Repubblica di oggi c’è un’intervista di Marco Mensurati al noto giornalista sportivo ed ex vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale, cui mi pare non si stia dando la giusta importanza.A processo per lesioni e stalking a seguito della doppia denuncia dell’ex compagna, Varriale affida a Mensurati parole e concetti che, nelle intenzioni, dovrebbero fornire le attenuanti della violenza agita, ma che sono esemplificativi di un tema caldo e quanto mai attuale: l’incapacità o la non volontà (o entrambe le cose) degli uomini di identificare, comprendere e quindi scardinare le dinamiche della violenza di genere di cui essi stessi sono quotidianamente protagonisti e, soprattutto, di assumersene colpa e responsabilità. Non è un caso che le parole di Varriale abbiano precise similitudini con ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Su Repubblica di oggi c’è un’intervista di Marco Mensurati al noto giornalista sportivo ed ex vicedirettore di RaiSport,, cui mi pare non si stia dando la giusta importanza.A processo per lesioni e stalking a seguito della doppia denuncia dell’ex compagna,affida a Mensuratie concetti che, nelle intenzioni, dovrebbero fornire le attenuanti della violenza agita, ma che sono esemplificativi di un tema caldo e quanto mai attuale: l’incapacità o la non volontà (o entrambe le cose) degli uomini di identificare, comprendere e quindi scardinare le dinamiche della violenza di genere di cui essi stessi sono quotidianamente protagonisti e, soprattutto, di assumersene colpa e responsabilità. Non è un caso che lediabbiano precise similitudini con ...

