Perché il monologo di Francesca Fagnani a Le Iene non ci ha convinto

Come di consueto, anche per la puntata del 30 novembre una delle dieci donne scelte da Le Iene ha affiancato Nicola Savino come conduttrice per una sera. Questa volta è toccato a Francesca Fagnani, che si è resa protagonista di un monologo sul tema dei diritti delle donne e, in particolare, delle giornaliste. La conduttrice di Belve ha parlato della necessità di raggiungere la parità nel mondo del giornalismo (così come in tutti gli altri): "In tutte le redazioni in cui ho lavorato, anche le più progressiste, ho guadagnato meno dei colleghi maschi di pari livello e questo purtroppo è solo uno dei problemi Perché è un mondo dove può accadere, com'è successo alla collega Greta Beccaglia, che ti tocchino il culo in diretta e che il tuo collega sempre in diretta dica: "Non te la prendere, vai avanti".

