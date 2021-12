Pasolini | riunite in un solo volume tutte le lettere dal lavoro all' amicizia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Garzanti ha riunito in untutto il carteggio di Pier Paolo(1922 - 1975).. Lo storico editore dello scrittore, giornalista, poeta e regista, ha raccolto per la prima volta in ...

I curatori Antonella Giordano e Nico Naldini (il cugino scrittore di, scomparso nel 2020, poco prima della conclusione dell'impresa editoriale) hanno interpellato per anni archivi di ...La vita diè una di quelle che non si possono raccontare nei margini di una comune ... Non basta limitarsi a ricordare le raccolte di versi,poi sotto il titolo 'Bestemmia'; o i ...Garzanti ha riunito in un solo volume tutto il carteggio di Pier Paolo Pasolini (1922-1975).. Lo storico editore dello scrittore, giornalista, poeta e regista, ha raccolto per la ...