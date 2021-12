MotoGP | Razali si pente | Non avrei dovuto portare Rossi in Petronas - News

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'ultima stagione di Valentinonel Motomondiale non è andata come sperato: 44 punti e un misero 18esimo posto nella classifica dimostrano le difficoltà incontrate dal pesarese nel 2021 appena ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Razali

... come ammesso dallo stesso Razlanche, col senno di poi, avrebbe evitato l'ingaggio del nove volte campione del mondo., 6 settimane di riposo assoluto per Marc Marquez Guarda anche ...... con un personale molto limitato, fondi scarsi e una coppia di piloti, ovvero Andrea Dovizioso e Darryn Binder, tutta da scoprire anche se per motivi diversi, Razlanattacca: 'A ...Il manager del team WithU-Yamaha ha ammesso che non compierebbe alcune delle scelte fatte nei mesi scorsi, tra cui l'ingaggio del nove volte campione del mondo ...Il patron malese del Team RNF (ex Petronas) racconta la scelta di accogliere nel box Valentino Rossi: “Sul podio di Jerez ho pensato che avrebbe potuto farcela” ...