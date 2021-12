Ligue 1 2021/2022: Psg fermato dal Nizza sullo 0-0, ok Marsiglia e Monaco (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nella serata dedicata a Lionel Messi, celebrato al Parco dei Principi per la conquista del settimo Pallone d’Oro, il Psg non va oltre lo 0-0 contro il Nizza. Nel match valido per la sedicesima giornata di Ligue 1 2021/2022, la capolista trova il secondo pari stagionale ma resta saldamente al comando. Le statistiche evidenziano una gara a senso unico, ma i parigini hanno pagato la poca precisione sotto porta (22 tiri totali ma solamente 5 nello specchio). Sorride il Marsiglia, che batte il Nantes grazie ad una rete dell’ex Roma Gerson e si prende il secondo posto. Scavalcato il Rennes, sconfitto 2-1 in casa dal Lille di Xeka e Renato Sanches (autore dei due gol). Vittorie esterne anche per Monaco e Montpellier, mentre il Lione crolla 1-2 contro il Reims, che passa al 92?. L’unico altro ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nella serata dedicata a Lionel Messi, celebrato al Parco dei Principi per la conquista del settimo Pallone d’Oro, il Psg non va oltre lo 0-0 contro il. Nel match valido per la sedicesima giornata di, la capolista trova il secondo pari stagionale ma resta saldamente al comando. Le statistiche evidenziano una gara a senso unico, ma i parigini hanno pagato la poca precisione sotto porta (22 tiri totali ma solamente 5 nello specchio). Sorride il, che batte il Nantes grazie ad una rete dell’ex Roma Gerson e si prende il secondo posto. Scavalcato il Rennes, sconfitto 2-1 in casa dal Lille di Xeka e Renato Sanches (autore dei due gol). Vittorie esterne anche pere Montpellier, mentre il Lione crolla 1-2 contro il Reims, che passa al 92?. L’unico altro ...

