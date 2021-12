La bellezza della felicità ritrovata nel selfie allo specchio di Elliot Page (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È passato esattamente un anno da quando Elliot Page, attraverso i social, dichiarava di essere una persona transgender, e da lì è cominciato il suo processo di transizione che lo ha portato, nel gennaio del 2021, a sottoporsi a un intervento per rimuovere il seno e a seguire le terapie necessarie. Oggi Page mostra su Instagram il suo corpo sempre più muscoloso, in un selfie che è stato decisamente apprezzato dai follower della star di Umbrella Academy. Oh bene, il mio telefono nuovo funziona Scrive ironicamente l’attore, che con il suo coming out e la sua transizione documentata via social è diventato un vero e proprio paladino della comunità LGBTQ+. Page, peraltro, a novembre è stato anche insignito dell’Achievement Award in occasione dell’Outfest LGBTQ+ film ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È passato esattamente un anno da quando, attraverso i social, dichiarava di essere una persona transgender, e da lì è cominciato il suo processo di transizione che lo ha portato, nel gennaio del 2021, a sottoporsi a un intervento per rimuovere il seno e a seguire le terapie necessarie. Oggimostra su Instagram il suo corpo sempre più muscoloso, in unche è stato decisamente apprezzato dai followerstar di Umbrella Academy. Oh bene, il mio telefono nuovo funziona Scrive ironicamente l’attore, che con il suo coming out e la sua transizione documentata via social è diventato un vero e proprio paladinocomunità LGBTQ+., peraltro, a novembre è stato anche insignito dell’Achievement Award in occasione dell’Outfest LGBTQ+ film ...

