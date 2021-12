GFVip, Sophie Codegoni consola Soleil Sorge: “Venerdì avrai tutte le risposte” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo aver litigato a lungo soprattutto a causa di Gianmaria Antinolfi, ex di Soleil Sorge e corteggiatore insistente di Sophie Codegoni, le due giovani e belle protagoniste del Grande Fratello Vip 6 si sono riavvicinate al punto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha consolato la modella in crisi per via della sua amicizia “intima” con Alex Belli, che la notte scorsa dopo la puntata si è dichiarato ammettendo di essere innamorato di lei. GF Vip, il web in rivolta contro Signorini Ancora una volta i social si sono schierati compatti contro il conduttore, invocando la sua sostituzione GF Vip, Soleil Sorge viene consolata da Sophie ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo aver litigato a lungo soprattutto a causa di Gianmaria Antinolfi, ex die corteggiatore insistente di, le due giovani e belle protagoniste del Grande Fratello Vip 6 si sono riavvicinate al punto che l’ex tronista di Uomini e Donne hato la modella in crisi per via della sua amicizia “intima” con Alex Belli, che la notte scorsa dopo la puntata si è dichiarato ammettendo di essere innamorato di lei. GF Vip, il web in rivolta contro Signorini Ancora una volta i social si sono schierati compatti contro il conduttore, invocando la sua sostituzione GF Vip,vieneta da...

alessiaschiaff1 : Lulú 'bacino a Sophie e a me no' Sclerata di Manuel BUON 1 DICEMBRE ???? #gfvip - barbieincazzata : Dopo averci pensato a lungo, sono arrivata alla conclusione che: ?? Soleil, Princess, Sophie, Giacomo, Valeria e J… - niagara95s : RT @niagara95s: @_Vyrgy_ @nonnehouno Guarda caso sa tutte ste cose e ha dubbi solo dopo 3 mesi ? Una come lei che si presenta come asfalta… - brrr20lola : RT @LittleDorrit24: Finalmente si sente aria di gf! La orange room con Miriana, Biagio, Giacomo, Sophie, Lulu e anche Jessica sta entrando,… - Ennne5 : RT @emxslm1: L’unica cosa vera che c’era tra Alex e Soleil era la loro amicizia che apprezzavamo anche noi. Poi lui ha iniziato a “sporcarl… -