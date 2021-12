Dramma nella metro B | investimento mortale Linea bloccata

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – La circolazione dellaB-B1 è stata interrottatratta Castro Pretorio-Basilica San Paolo per consentire le operazioni di soccorso di una persona sui binari alla stazione Circo Massimo. La persona sembra sia stata stata investita da un convoglio, per cause ancora un corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ed è deceduta. Per sopperire ai disagi dei viaggiatori è stato attivato un bus sostitutivo Piramide- Castro Pretorio.