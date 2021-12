Covid, ultime news. Bollettino: 15.085 casi e 103 morti, tasso di positività al 2,6%. LIVE (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Processati 573.775 tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+21, 5.248) e le terapie intensive (+3, 686). Via libera dell'Aifa al vaccino tra i 5 e gli 11 anni, secondo quanto apprende l'Adnkronos. La presidente della Commissione europea von der Leyen: "Ue unita per contrastare la variante Omicron. Non ne sappiamo molto ma abbastanza per essere preoccupati". La nuova mutazione rilevata in più di 40 pazienti in Europa, ma Israele rassicura: "La terza dose protegge" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Processati 573.775 tamponi. Aumentano i ricoveri ordinari (+21, 5.248) e le terapie intensive (+3, 686). Via libera dell'Aifa al vaccino tra i 5 e gli 11 anni, secondo quanto apprende l'Adnkronos. La presidente della Commissione europea von der Leyen: "Ue unita per contrastare la variante Omicron. Non ne sappiamo molto ma abbastanza per essere preoccupati". La nuova mutazione rilevata in più di 40 pazienti in Europa, ma Israele rassicura: "La terza dose protegge"

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - MediasetTgcom24 : Covid, in Germania nuovo picco di decessi: 446 nelle ultime 24 ore #Covid - MediasetTgcom24 : 'A volte bisogna passare per una porta stretta per capire le cose così come sono', afferma il leader del movimento… - maura_patrizi : RT @ChanceGardiner: +85% di eccesso di mortalità negli USA rispetto al 2020. Solo nelle ultime 13 settimane circa 107.700 anziani sono mo… - Alfa_Phi : @Adnkronos Ah, quello gli ricorda il nazismo? Le ultime politiche inerenti al Covid cosa ricordano invece, le vacanze al mare? -