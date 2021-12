“Chiude per sempre”. La Rai ha deciso: dopo 28 anni addio a uno dei programmi più amati (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una storia lunga 28 anni. Dal 1993 sempre in onda fino a giovedì 2 dicembre, giorno dell’ultima puntata. Una voce che era nell’aria ma che ora toglie ogni dubbio. A far filtrare la notizia è TvBlog che scrive come la decisione sia arrivata da parte dei vertici Rai dopo una lunga riflessione. Nelle settimane scorse, dalle colonne di DiPiù Tv era stata Platinetti a lanciare l’indiscrezione nella sua rubrica ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette’ nella quale racconta retroscena e pettegolezzi. La showgirl aveva scritto: “Il programma si è spostato dal lunedì al giovedì, e questo potrebbe provocare la sua chiusura anticipata”. Platinette ha usato parole dolci per Mia Ceran “sa tenere testa a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu”. E anche e per il duo comico. “Luca e Paolo sono istituzionali, con un approccio tipico di chi ha la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una storia lunga 28. Dal 1993in onda fino a giovedì 2 dicembre, giorno dell’ultima puntata. Una voce che era nell’aria ma che ora toglie ogni dubbio. A far filtrare la notizia è TvBlog che scrive come la decisione sia arrivata da parte dei vertici Raiuna lunga riflessione. Nelle settimane scorse, dalle colonne di DiPiù Tv era stata Platinetti a lanciare l’indiscrezione nella sua rubrica ‘I protagonisti della Tv visti da Platinette’ nella quale racconta retroscena e pettegolezzi. La showgirl aveva scritto: “Il programma si è spostato dal lunedì al giovedì, e questo potrebbe provocare la sua chiusura anticipata”. Platinette ha usato parole dolci per Mia Ceran “sa tenere testa a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu”. E anche e per il duo comico. “Luca e Paolo sono istituzionali, con un approccio tipico di chi ha la ...

Advertising

Coninews : Unica, inimitabile, intramontabile. Federica #Pellegrini chiude la carriera agli Assoluti di Riccione. Per il Presi… - SerieA : Grande vittoria in trasferta per il @SassuoloUS! ?? La partita si chiude 1?? - 3?? ?? ??? #MilanSassuolo #SerieATIM??… - fattoquotidiano : Covid, registrato da scienziati italiani un brevetto per un composto che chiude la “porta” usata dal virus - PaolaDiCaro : @betman @Aramis2364 @macampoansa @ing_michele @romacapoccia65 Le prese per i fo dello anche no, cia’. Con me o si p… - LadyCaveDiver : Il fatto che un capetto no greenpass si sia fatto il greenpass per andare a fare il buffone da Giletti chiude perfe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude per Barcellona, il CEO Reverter parla del mercato ... con il Mundo Deportivo che riporta che hanno dato u ultimatum di due settimane per prendere una decisione per l'esterno francese, e chiude dicendo che quando il mercato sarà aperto sicuramente il ...

DIRETTA/ Cittadella Como (risultato 2 - 0) video streaming tv: raddoppia Branca! ... RADDOPPIA BRANCA! Raddoppio fulmineo in apertura di ripresa per il Cittadella: a siglare il 2 - 0 ... Scaglia chiude in extremis su un tentativo di Antonucci vicino al tris, ma il Cittadella gioca sul ...

Cnh Industrial chiude l’acquisizione di Raven Industries per 2,1 mld $ Il Sole 24 ORE Genoa-Milan (0-3). Vittoria netta dei rossoneri a Marassi: decidono Ibra e Messias Si chiude la sfida del "Ferraris" con un sonoro 0-3 del Milan ... I rossoneri hanno ampiamente meritato la vittoria, mettendo in campo voglia e qualità per tutti i 90 minuti; molto positivi Tomori, ...

Come chiudere una SAS. Tutte le procedure disponibili nel 2021 a confronto Come si chiude una Sas? La Sas è una società in accomandita semplice di persone che si può avviare sia per l'esercizio di un'attività commerciale e sia per l'esercizio di un'attività non commerciale.

... con il Mundo Deportivo che riporta che hanno dato u ultimatum di due settimaneprendere una decisionel'esterno francese, edicendo che quando il mercato sarà aperto sicuramente il ...... RADDOPPIA BRANCA! Raddoppio fulmineo in apertura di ripresail Cittadella: a siglare il 2 - 0 ... Scagliain extremis su un tentativo di Antonucci vicino al tris, ma il Cittadella gioca sul ...Si chiude la sfida del "Ferraris" con un sonoro 0-3 del Milan ... I rossoneri hanno ampiamente meritato la vittoria, mettendo in campo voglia e qualità per tutti i 90 minuti; molto positivi Tomori, ...Come si chiude una Sas? La Sas è una società in accomandita semplice di persone che si può avviare sia per l'esercizio di un'attività commerciale e sia per l'esercizio di un'attività non commerciale.