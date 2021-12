Bologna - Roma | Arnautovic ko dopo 17' | problema muscolare

Advertising

marcotravaglio : ???? ???????????????????? ?????? ???????????????? Roma, Bologna, Locarno, Varese... ???????????? ???? ???????????????? ???????? ?????? ???????? ??… - giorgio_gori : Nella nuova classifica #ICityRank2021 sul livello di innovazione digitale delle città italiane, #Bergamo sale al 4°… - PagineRomaniste : 46' - Ammonito Abraham per un fallo su Svanberg. Salta Roma-Inter. Bologna 1-0 Roma #ASRoma #BolognaRoma - p_in_algeri : Ho girato un secondo su Bologna Roma. Ammonito Abraham, salta Roma Inter. - Swahilisokanews : #SerieA LIVE 45': Bologna 1-0 Roma 44': Inter Milan 1-0 Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Roma

Infortunio Arnautovic, l'attaccante austriaco costretto a lasciare il matchdopo soltanto quindici minuti di gioco E' durata soltanto 15 minuti la partita di Marko Arnautovic in. L'attaccante austriaco ha infatti dovuto abbandonare il terreno di ...Commenta per primo Dura solo tredici minuti la partita di Marko Arnautovic contro la. L'attaccante delè uscito dopo il primo quarto d'ora per problemi fisici, al suo posto è entrato Nicola Sansone.La prima svolta del match in Bologna-Roma è arrivata al 13’ per via di alcuni problemi fisici occorsi a Marko Arnautovic: l'austriaco è stato sostituito dal tecnico ...Diminuiscono sensibilmente gli utenti ma crescono le richieste di beni di prima necessità. A rivolgersi agli Help center anche tanti italiani. Radicchi: “Durante la pandemia gli Help Center hanno dovu ...