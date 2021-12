34enne entra in chiesa ubriaco e molesta i presenti | denunciato

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma – Ieri pomeriggio undi origini egiziane èto nelladi Santa Lucia Vergine e Martire del Gonfalone in via dei banchi vecchi e, visibilmente, ha iniziato are i. Sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione dei carabinieri di piazza Farnese e hanno identificato l’uomo che risultava senza fissa dimora e con precedenti penali. Ilha da subito opposto resistenza insultando i militari dell’arma, poi, mentre veniva caricato in macchina, ha colpito la vettura procurando un’ammaccatura sul cofano anteriore. I Carabinieri lo hanno arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamenti. (Agenzia Dire)

Ultime Notizie dalla rete : 34enne entra

