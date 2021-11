Stalking ai danni di Matteo Bassetti preso di mira dai no vax | blitz della polizia

(Di martedì 30 novembre 2021) Lui ha semprele distanze dal mondo no vax attirando così l'ira dei complottisti e di tutto quel mondo: ira che è poi è arrivata a tradursi addirittura in. Dalle prime ore del mattino ...

All'alba di oggi, 30 novembre, gli agenti della Digos hanno eseguito persecuzioni nei confronti di 9 persone, ritenute appartenenti a gruppi no vax, tutte accusate diin concorso aidi ...Dalle prime ore del mattino la Polizia sta eseguendo 9 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti 'no vax' sparsi su tutto il territorio nazionale, accusati diin concorso ai...Minacce, intimidazioni, aggressioni e danni all’auto: divieto di avvicinamento per un 50enne. Aveva sette spade, una lancia, sei machete, una baionetta, venti pugnali, due mannaie, un’ascia, una mazza ...Come avevamo anticipato, questa mattina la Polizia ha eseguito 9 perquisizioni nei confronti di altrettanti soggetti, indagati per istigazione a delinquere e atti persecutori in concorso ...