Sparatoria in una scuola del Michigan, 15enne uccide 3 studenti (Di martedì 30 novembre 2021) (Adnkronos) – Tre studenti sono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite in una scuola superiore del Michigan, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. Lo riporta l’Abc citando le autorità locali. L’autore della Sparatoria, avvenuta nella Oxford High School di Oxford a nord di Detroit, è stato arrestato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) (Adnkronos) – Tresono stati uccisi e altre sei persone sono rimaste ferite in unasuperiore del, negli Stati Uniti, dove un ragazzo di 15 anni ha aperto il fuoco. Lo riporta l’Abc citando le autorità locali. L’autore della, avvenuta nella Oxford High School di Oxford a nord di Detroit, è stato arrestato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ilpost : In Michigan c’è stata una sparatoria in una scuola superiore e tre studenti sono morti - LaStampa : Usa, sparatoria in una scuola in Michigan: tre studenti uccisi - teletext_ch_it : USA: sparatoria in una scuola, 3 morti - leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Stati Uniti.E’di almeno tre morti e sei feriti il bilancio di una sparatoria alla Oxford High School,un liceo in Michi… - carlasignorile : ????#Michigan, ancora una sparatoria in una scuola: 3 studenti morti, 6 feriti (tra cui un docente). Fermato l'assali… -