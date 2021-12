Salernitana-Juve 0-2, Dybala-Morata e Allegri respira (Di martedì 30 novembre 2021) La Juventus vince 2-0 sul campo della Salernitana nel match della 15esima giornata della Serie A. I bianconeri, reduci dal k.o. casalingo contro l’Atalanta, si rialzano con il successo firmato dai gol di Dybala e Morata. La formazione allenata da Allegri conquista i 3 punti al termine di una gara giocata costantemente nella metà campo avversaria. La pressione non produce nitide occasioni fino al 21?, quando lo scambio con Kulusevski libera Dybala al tiro: sinistro perfetto dal limite dell’area, palla nell’angolo e 0-1. La Juve mantiene il pallino del gioco, riesce anche a costruire azioni fluide ma non brilla nella finalizzazione. Kean, in particolare, sbaglia tempo e scelta vanificando più di una chance. Prima del riposo arriva il raddoppio con il tap-in di ... Leggi su funweek (Di martedì 30 novembre 2021) Lantus vince 2-0 sul campo dellanel match della 15esima giornata della Serie A. I bianconeri, reduci dal k.o. casalingo contro l’Atalanta, si rialzano con il successo firmato dai gol di. La formazione allenata daconquista i 3 punti al termine di una gara giocata costantemente nella metà campo avversaria. La pressione non produce nitide occasioni fino al 21?, quando lo scambio con Kulusevski liberaal tiro: sinistro perfetto dal limite dell’area, palla nell’angolo e 0-1. Lamantiene il pallino del gioco, riesce anche a costruire azioni fluide ma non brilla nella finalizzazione. Kean, in particolare, sbaglia tempo e scelta vanificando più di una chance. Prima del riposo arriva il raddoppio con il tap-in di ...

Advertising

juventusfc : ???????????????? ?????????????? ?? Le curiosità verso #SalernitanaJuve ?? - JuventusTV : Vi aspettiamo alle 20:00 per l'appuntamento fisso del pre-partita ???? Verso #SalernitanaJuve insieme! Qui:… - SolosalernoIt : La Salernitana fa quel che può contro una Juve motivata. Gagliolo il più positivo in difesa, Ranieri spinge, Belec… - valegianita05 : #Salernitana 0-2 #Juventus, #Dybala fallisce il Penalty all'ultimo secondo, Telecronache faziose contro la Juve… - CaveloX9 : #Salernitana in ritiro per non aver fatto punti contro la #Juve Marchetti furioso!!! #Colantuono mangerà il panettone? #SalernitanaJuventus -