Flavia Vento e la truffa del finto Tom Cruise: perché lei non ha figli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Flavia Vento, ha creduto che fosse amore, ma era evidentemente un fake, lo stesso tranello teso a Roberto Cazzaniga è diventato realtà anche per la showgirl. Nel servizio delle Iene, ha dichiarato nel servizio di Alessandro Onnis e Giovanni Fortunato, che dopo aver parlato di amore via chat per sei mesi con un suo fake, ha realizzato che in realtà non era il vero Tom Cruise. Flavia Vento, la truffa del Tom Cruise fake e la richiesta di soldi (Screenshot)Lo stesso è accaduto a Roberto Cazzaniga, il campione di pallavolo che è stato fidanzato per ben 15 anni con una modella che non esiste, tramite l'inchiesta di Ismaele La Vardera, le Iene sono riuscite a scoprire chi si celava dietro la voce della presunta modella. La showgirl è diventata famosa ...

