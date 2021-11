Arrivano le Olimpiadi dello Spazio, il quiz per superare l’atmosfera (Di martedì 30 novembre 2021) Giocatori spaziali allacciate le cinture. In occasione della Giornata nazionale dello Spazio indetta dalla presidenza del Consiglio (qui tutti i dettagli) il prossimo 16 dicembre, il Cluster tecnologico nazionale aeroSpazio (Ctna) organizza la prima edizione delle Olimpiadi dello Spazio. È il frutto della collaborazione con Leonardo e l’Università La Sapienza di Roma, e vanta il patrocinio di Asi, Inaf, Thales Alenia Space, TeleSpazio e dei distretti aerospaziali della Campania, del Piemonte e Lazio Innova. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori. Studenti e docenti sono chiamati a partecipare a un salto nel futuro, chiamati a diventare protagonisti di un grande gioco di conoscenza che permetterà di vivere un’avventura “spaziale”. Al centro ... Leggi su formiche (Di martedì 30 novembre 2021) Giocatori spaziali allacciate le cinture. In occasione della Giornata nazionaleindetta dalla presidenza del Consiglio (qui tutti i dettagli) il prossimo 16 dicembre, il Cluster tecnologico nazionale aero(Ctna) organizza la prima edizione delle. È il frutto della collaborazione con Leonardo e l’Università La Sapienza di Roma, e vanta il patrocinio di Asi, Inaf, Thales Alenia Space, Telee dei distretti aerospaziali della Campania, del Piemonte e Lazio Innova. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori. Studenti e docenti sono chiamati a partecipare a un salto nel futuro, chiamati a diventare protagonisti di un grande gioco di conoscenza che permetterà di vivere un’avventura “spaziale”. Al centro ...

