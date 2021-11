Al via campagna 'farmaco sospeso' in aiuto dei bambini' (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto 'In Farmacia per i bambini - farmaco sospeso' dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibile donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Questa importante campagna di solidarietà nasce nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'In Farmacia per i bambini', realizzata dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia Onlus insieme al Network Kpmg e dedicata, tutto l'anno, alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di medicinali e prodotti baby-care per i minori più fragili. La campagna è stata sposata dal network di farmacie Apoteca Natura: ogni farmacia aderente a partire dal primo dicembre contribuirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto 'In Farmacia per i' dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibile donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Questa importantedi solidarietà nasce nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'In Farmacia per i', realizzata dalla Fondazione Francesca Rava - Nph Italia Onlus insieme al Network Kpmg e dedicata, tutto l'anno, alla sensibilizzazione dei diritti dei più piccoli e alla raccolta di medicinali e prodotti baby-care per i minori più fragili. Laè stata sposata dal network di farmacie Apoteca Natura: ogni farmacia aderente a partire dal primo dicembre contribuirà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | 'La situazione è sotto controllo, siamo nella situazione migliore in Europa grazie alla campagna vaccinal… - fisco24_info : Al via campagna 'farmaco sospeso' in aiuto dei bambini': Network di 'Apoteca Natura' a fianco di Fondazione Frances… - italiaserait : Al via campagna ‘farmaco sospeso’ in aiuto dei bambini’ - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Terapie domiciliari, al via la campagna 'Lost Moments' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Terapie domiciliari, al via la campagna 'Lost Moments' - -

Ultime Notizie dalla rete : via campagna Rifiuti a Roma, il piano di Gualtieri per Ama: chi sono i manager nominati Nel 2013 segue la campagna elettorale per Ignazio Marino e diventa assessore alle Infrastrutture ...e poi travolto dallo scandalo per le assunzioni irregolari per il quale è stato condannato in via ...

Terza dose di vaccino: le risposte degli esperti alle domande più comuni Proprio come avvenuto in Israele si è quindi pensato ad una vera e propria maratona via social che ... responsabile della campagna vaccinale in Lombardia. A lui si sono uniti Albero Mantovani (...

Al via campagna 'farmaco sospeso' in aiuto dei bambini' Adnkronos Al via campagna ‘farmaco sospeso’ in aiuto dei bambini’ Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto ‘In Farmacia per i Bambini – Farmaco sospeso’ dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibil ...

Legambiente e Contital presentano la campagna “Meno spreco, più riciclo” Giovedì 2 dicembre alle ore 11, presso il Gran Cafè Gambrinus, in via Chiaia a Napoli, Legambiente e Contital presentano la campagna “Meno ...

Nel 2013 segue laelettorale per Ignazio Marino e diventa assessore alle Infrastrutture ...e poi travolto dallo scandalo per le assunzioni irregolari per il quale è stato condannato in...Proprio come avvenuto in Israele si è quindi pensato ad una vera e propria maratonasocial che ... responsabile dellavaccinale in Lombardia. A lui si sono uniti Albero Mantovani (...Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Entri in farmacia e fai del bene ai più piccoli. Grazie al progetto ‘In Farmacia per i Bambini – Farmaco sospeso’ dal primo dicembre al 7 gennaio prossimo è possibil ...Giovedì 2 dicembre alle ore 11, presso il Gran Cafè Gambrinus, in via Chiaia a Napoli, Legambiente e Contital presentano la campagna “Meno ...