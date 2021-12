Violenza di genere, omicidi e reati spia in aumento nel 2021 (Di giovedì 25 novembre 2021) Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la Violenza di genere, ovvero per l’eliminazione della Violenza contro le donne, un fenomeno innanzitutto culturale che non accenna a diminuire. La cronaca ci restituisce con una cadenza preoccupante le storie di donne vittime di violenze di genere, storie legate a dinamiche familiari, di coppia, affettive, dove una serie di altri reati, detti “reati spia”, spesso sono il preludio di ancor più tragici epiloghi. E purtroppo i dati che emergono da report e indagini sulle vittime della Violenza di genere non fanno che avvalorare il racconto di una epoca dove l’educazione culturale ed emotiva degli individui sembra rientrare tra le priorità. La maggioranza dei delitti è avvenuta per mano del ... Leggi su leurispes (Di giovedì 25 novembre 2021) Il 25 novembre è la giornata mondiale contro ladi, ovvero per l’eliminazione dellacontro le donne, un fenomeno innanzitutto culturale che non accenna a diminuire. La cronaca ci restituisce con una cadenza preoccupante le storie di donne vittime di violenze di, storie legate a dinamiche familiari, di coppia, affettive, dove una serie di altri, detti “”, spesso sono il preludio di ancor più tragici epiloghi. E purtroppo i dati che emergono da report e indagini sulle vittime delladinon fanno che avvalorare il racconto di una epoca dove l’educazione culturale ed emotiva degli individui sembra rientrare tra le priorità. La maggioranza dei delitti è avvenuta per mano del ...

