Covid | Locatelli | con ok Ema-Aifa | vaccini a bimbi sicuri

(Di venerdì 19 novembre 2021) Il coordinatore del Cts Franco: "Considerare obbligo per alcune categorie a contatto con pubblico, come forze polizia, P.A. e professori"

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Locatelli: 'Omicron è cinque volte più contagiosa, vaccinatevi' #Covid - borghi_claudio : Ullallà, così piccina @barbarab1974 ma quanto fastidio dà a qualcuno. Addirittura attenzionata dal ministero. E con… - Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - PupiaTv : Roma - Covid 19, conferenza stampa Speranza, Locatelli, Brusaferro (23.12.21) - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Locatelli: 'Omicron è cinque volte più contagiosa, vaccinatevi' #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Locatelli

...B.1.1.529 (Omicron) e sull'efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di- ... La circolare, cui è allegata una nota sottoscritta anche da Franco(coordinatore del ...... con una nota allegata sottoscritta anche da Franco, Silvio Brusaferro e Nicola Magrini, ...B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di- ...ROMA - Arriva in Italia il via libera ufficiale della riduzione da 5 a 4 mesi della dose booster per fronteggiare il dilagare dei contagi causati dalla variante Omicron. Il ministero della Salute ha, ...Stesso discorso sulle feste private: Franceschini e Speranza per la linea rigorista, Lega e Forza Italia perplessi. Lo stesso Draghi, dati alla mano, ha concluso che la variante Omicron è sì estremame ...