Tutti all'opera per far partire le infrastrutture. Lo studio Italiadecide (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Clicca qui per scaricare la ricerca "Tutti all'opera" di Italiadecide "100 milioni di euro di investimenti in opere infrastrutturali e di pubblica utilità generano 110 milioni di valore aggiunto, 1.940 occupati, più di 41 milioni di gettito per l'Erario. Tra il 2008 e il 2019 il settore ha subito una crisi grave con -31,4% di occupati, -23,72% di valore aggiunto, una significativa contrazione del numero di imprese attive. La fase di ripresa, anche degli investimenti, ora e' cominciata e l'utilizzo dei fondi del Recovery Plan sarà importante, ma occorre guardare ad un rilancio che non coinvolga solo opere e imprese impegnate nella realizzazione delle opere del PNRR, ma l'intero settore". Così la Presidente di Italiadecide, Anna Finocchiaro, nel suo intervento alla presentazione della ricerca 'Tutti all'opera'.

