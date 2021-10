Ruby Rose nel ciclone dopo le rivelazioni sul suo addio a Batwoman e le sue denunce | la risposta della WB

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)nel. Da qualche ora si parla di lei e di quello che è successo sul set die le cose si fanno via via più complicate. In molti hanno già avuto modo di leggere le dichiarazioni dell’attrice che tornando sul discorso del suoalla serie ha voluto rivelare quelle che per lei sono delle ‘verità’ non dette ovvero la pericolosità che c’era girando gli episodi e non solo. Nelle dichiarazioni rilasciate sui social media questa mattina,ha affermato di aver vissuto condizioni di lavoro non sicure e ostili tirando in ballo anche i produttori di, i dirigentiWarner Bros. e i co-protagonisti Dougray Scott e Camrus Johnson. Al centro di tutto c’è sicuramente il famoso incidente che l’ha ...