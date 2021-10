Pmi, summit Europa-Africa: evento online promosso da Confapi con l’associazione Ue e quella tedesca (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Confapi, la Confederazione italiana della Piccola e Media Industria privata, in collaborazione con Bvmw, l’associazione tedesca delle Pmi, e con Cea-pme, la Confederazione europea delle Pmi (24 associazioni, 2,1 milioni di imprese associate, 18 milioni di dipendenti), ha organizzato per il 21 e 22 ottobre la seconda edizione del summit Ue – Africa. Già nel marzo 2019, Confapi e Ceapme hanno siglato a Bruxelles la prima Alleanza Euro-Africana delle Pmi per favorire la cooperazione economica fra Europa e Africa, per sostenere investimenti, agevolare gli scambi commerciali, migliorare la formazione professionale e la competitività delle aziende. Il summit coinvolgerà cinquanta Stati Africani e vedrà la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021), la Confederazione italiana della Piccola e Media Industria privata, in collaborazione con Bvmw,delle Pmi, e con Cea-pme, la Confederazione europea delle Pmi (24 associazioni, 2,1 milioni di imprese associate, 18 milioni di dipendenti), ha organizzato per il 21 e 22 ottobre la seconda edizione delUe –. Già nel marzo 2019,e Ceapme hanno siglato a Bruxelles la prima Alleanza Euro-na delle Pmi per favorire la cooperazione economica fra, per sostenere investimenti, agevolare gli scambi commerciali, migliorare la formazione professionale e la competitività delle aziende. Ilcoinvolgerà cinquanta Statini e vedrà la ...

