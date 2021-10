“Nessuno entra in Senato senza green pass”, Laura Granato (AC) interdetta dai lavori per 10 giorni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Senatori che non mostrano il green pass non possono accedere a Palazzo Madama. Lo ha stabilito il Consiglio di presidenza del Senato convocato d’urgenza per discutere il caso Laura Granato, senatrice di Alternativa C’è (ex 5 Stelle) che ha deciso di non esibire la certificazione verde, recandosi alla seduta della commissione Affari Costituzionali. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iri che non mostrano ilnon possono accedere a Palazzo Madama. Lo ha stabilito il Consiglio di presidenza delconvocato d’urgenza per discutere il caso, senatrice di Alternativa C’è (ex 5 Stelle) che ha deciso di non esibire la certificazione verde, recandosi alla seduta della commissione Affari Costituzionali. LEGGI L'articolo proviene da Inews.it.

