Manovra | Misiani Pd | ' va nella giusta direzione | lavoreremo per migliorarla'

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Ladi bilancio va: taglio del cuneo fiscale, riforma degli ammortizzatori sociali, più soldi per la sanità, per gli investimenti pubblici e per quelli privati.nei prossimi giorni perulteriormente, con lealtà e spirito costruttivo". Lo dice il senatore del Pd Antonio, responsabile economico del Pd, conversando con i giornalisti a palazzo Madama.

Advertising

ilmetropolitan : ?? #Manovra: #SILConfesercenti, bene Misiani su #libritestogratis, accolte nostre istanze. Una #famiglia su due chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Misiani

Il Tempo

L'aumento del fondo per la gratuità dei testi scolastici, che il responsabile economico del Pd Antonioha annunciato essere in arrivo nella, è un intervento che va nella giusta ...Però per la(con un importo di 23 miliardi) bisognerà attendere probabilmente ancora ... Molto positivo, invece, il giudizio del Pd, che con il responsabile economico Antonioparla di un ...Roma, 20 ott (Adnkronos) - "La manovra di bilancio va nella direzione giusta: taglio del cuneo fiscale, riforma degli ammortizzatori sociali, più soldi per la sanità, per gli investimenti pubblici e p ..."L'aumento del fondo per la gratuità dei libri di testo per le famiglie in condizione di disagio economico è un primo passo importante per rimettere al centro dell'azione governativa la formazione".