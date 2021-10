Luce dei tuoi occhi streaming e diretta tv: dove vedere la fiction (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata della fiction Questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata de Luce dei tuoi occhi, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, la serie è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021)deitv:la quinta puntata dellaQuesta sera, mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata dedei, la nuova serie tv che vede protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La, un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza nella Basilica Palladiana, vanta nel cast, tra gli altri, anche Paola Pitagora, Maria Rosaria Russo, Bernardo Casertano, Francesca Beggio, Luca Bastianello, Yari Gugliucci e Carla Ferraro. Prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI eda Fabrizio Costa, la serie è ...

Advertising

TgLa7 : Il rispetto dello stato di diritto entra ufficialmente nell'agenda del vertice dei leader Ue, alla luce degli svilu… - teatrolafenice : ??????? Trafitto dall'Italia e dal suo fascino, la sua luce senza dimenticare la cosiddetta 'Sehnsucht' e i rigori nor… - PE_Italia : ?? “Daphne Caruana Galizia ha fatto luce su quanto altri volevano rimanesse nascosto. Il suo è stato esempio di un g… - vale_3710 : RT @gioremo98: Giulietta carina, coccolosa, adorabile, raggio di sole, luce dei nostri occhi FINCHE' qualcuno non mette in discussione la c… - rachisangiulia : RT @gioremo98: Giulietta carina, coccolosa, adorabile, raggio di sole, luce dei nostri occhi FINCHE' qualcuno non mette in discussione la c… -