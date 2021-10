LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali! Bartolini 2° al corpo libero (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DELL’Italia: 4 FINALI IPOTECATE! Bartolini 2° AL corpo libero, GRASSO 5° AL VOLTEGGIO POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE, Italia RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AI Mondiali PER COVID-19, GARA SOSPESA 14.26 Ora la seconda rotazione: norvegesi al corpo libero, indiani agli anelli, svedesi al volteggio, vuoto alla sbarra. Sulla carta gli Italiani non dovrebbero correre pericoli. 14.25 Gli Italiani conservano tutti i piazzamenti dopo la prima rotazione. 14.15 Inizia ora l’ultima suddivisione, recuperato un quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DELL’: 4 FINALI IPOTECATE!2° AL, GRASSO 5° AL VOLTEGGIO POSITIVITÀ AL COVID-19: QUALIFICAZIONI SOSPESE E SANIFICAZIONE,RINVIATA PROGRAMMA RIVOLUZIONATO PER POSITIVITÀ AL COVID-19: NUOVO CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI VIDEO SANIFICAZIONE AIPER COVID-19, GARA SOSPESA 14.26 Ora la seconda rotazione: norvegesi al, indiani agli anelli, svedesi al volteggio, vuoto alla sbarra. Sulla carta glini non dovrebbero correre pericoli. 14.25 Glini conservano tutti i piazzamenti dopo la prima rotazione. 14.15 Inizia ora l’ultima suddivisione, recuperato un quarto ...

