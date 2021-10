Legia Varsavia | Michniewicz e Andrè Martins in coro | lo hanno detto sul Napoli

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) In vista della sfida di domani allo Stadio Diego Armando Maradona traha parlato in conferenza stampa il tecnico del club polacco Czeslaw, insieme al calciatore. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Le parole dell'allenatore: "Questa partita non è assolutamente facile, loroun gruppo forte che ha già giocato grandi partite. Vogliamo fare un grande partita, senza presunzione. Al massimo con un po' di presunzione positiva". "Non farò turnover, metterò la migliore formazione possibile. Sarà una partita normale, come tutte le altre, dovremo concentrarci sulla difesa". "Abbiamo lavorato molto, stiamo giocando bene. So bene come gioca il, ci siamo ...

Advertising

sscnapoli : ?? Promozione Europa League: Acquistando il biglietto di Napoli-Legia Varsavia sconto del 50% sul tagliando di Napo… - sscnapoli : ?? Si invitano tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00. ??… - DiMarzio : #EuropaLeague, l'allenatore del #LegiaVarsavia presenta la gara con il #Napoli - EuropaCalcio : #Napoli-#LegiaVarsavia, #Spalletti: “Non possiamo fare calcoli, rosa giusta per sopperire alle difficoltà”… - napolista : Napoli-Legia Varsavia, il Napoli invita i tifosi ad anticipare arrivo allo stadio, tornelli aperti alle 18 Il comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Legia Varsavia

La classifica del gruppo C Lega6 punti * Leicester 4 punti Spartak Mosca 3 punti Napoli 1 punto * *una partita in meno: Napoli -, giovedì 21 ottobre alle 21, diretta su Sky ...Czesaw Michniewicz , allenatore polacco del, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Napoli. 'Non è una partita facile. Qui si sono svolte già tante partite importanti, il Napoli è forte, ma noi vogliamo ...Il match di Europa League Napoli - Legia Varsavia non inizierà prima delle 21 di domani ma sul web la sfida è già iniziata. Il terreno di gioco non è, per ora, lo stadio Diego Armando Maradona, ma le ...La partita Napoli - Legia Varsavia del 21 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Europa League ...