L’addestratore della Lazio dell’aquila Olimpia inneggia al Duce con i tifosi (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Duce Duce», il VIDEO è di pochi secondi ma bastano. Lo rilancia su Twitter il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi che da anni denuncia i fenomeno fascisti in Italia. Lui è Juan Bernebè, è L’addestratore dell’aquila Olimpia, l’aquila della Lazio. Questo è Juan Bernabè, addestratore spagnolo dell’aquila Olimpia dell’@OfficialSSLazio . Fa il saluto romano e inneggia al Duce sul campo dello stadio Olimpico di Roma. Il club ha qualcosa da dire? @Lazio e https://t.co/dJh7mmX6yD — Paolo Berizzi (@PBerizzi) October 20, 2021 Contro l’Inter c’era stato anche un tifoso laziale incastrato da un VIDEO per evidenti ululati razzisti nei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «», ilè di pochi secondi ma bastano. Lo rilancia su Twitter il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi che da anni denuncia i fenomeno fascisti in Italia. Lui è Juan Bernebè, è, l’aquila. Questo è Juan Bernabè, addestratore spagnolodell’@OfficialSS. Fa il saluto romano ealsul campo dello stadio Olimpico di Roma. Il club ha qualcosa da dire? @e https://t.co/dJh7mmX6yD — Paolo Berizzi (@PBerizzi) October 20, 2021 Contro l’Inter c’era stato anche un tifoso laziale incastrato da unper evidenti ululati razzisti nei ...

Advertising

gnaafamos : RT @LuigiMastro_: L'addestratore dell'aquilla della Lazio e i suoi tifosi in un classico esempio de 'i fascisti non esistono' - LuigiMastro_ : L'addestratore dell'aquilla della Lazio e i suoi tifosi in un classico esempio de 'i fascisti non esistono' - napolista : L’addestratore della Lazio dell’aquila Olimpia inneggia al Duce con i tifosi (VIDEO) Un video rilanciato dal giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addestratore della L'addestratore della Lazio dell'aquila Olimpia inneggia al Duce con i tifosi (VIDEO) - ilNapolista IlNapolista