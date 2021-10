Jannik Sinner-Lorenzo Musetti, questione di stile (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dove eravamo rimasti? 8 maggio 2019, terra rossa di Roma, pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019. Fu quello il primo e unico incrocio tra chi con racchetta e pallina vuol regalare qualcosa di speciale all’Italia. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è un po’ questo: la sfida tra i migliori prospetti del nostro tennis e tra i più forti giovani a livello internazionale, oltre che un confronto di stili. Sinner è la rappresentazione del gioco moderno per eccellenza: grande timing sulla palla, potenza da fondo e continuità soprattutto con il rovescio bimane; Musetti molto più creativo con variazioni e cambi di ritmo costanti, dotato di un rovescio a una mano stilisticamente molto apprezzato. Non è un caso che Ubaldo Scanagatta, nel descrivere i due tennisti azzurri, abbia coniato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dove eravamo rimasti? 8 maggio 2019, terra rossa di Roma, pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2019. Fu quello il primo e unico incrocio tra chi con racchetta e pallina vuol regalare qualcosa di speciale all’Italia.è un po’ questo: la sfida tra i migliori prospetti del nostro tennis e tra i più forti giovani a livello internazionale, oltre che un confronto di stili.è la rappresentazione del gioco moderno per eccellenza: grande timing sulla palla, potenza da fondo e continuità soprattutto con il rovescio bimane;molto più creativo con variazioni e cambi di ritmo costanti, dotato di un rovescio a una mano stilisticamente molto apprezzato. Non è un caso che Ubaldo Scanagatta, nel descrivere i due tennisti azzurri, abbia coniato ...

