Iv: Renzi, 'finchè mi chiamano continuerò a girare all'estero, odiatori non mi fermano' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Ieri sono tornato da Atene, dove ho parlato di crisi demografica e di pari opportunità nell'Europa di domani. Lunedì prossimo sarò in Germania. Tutto questo per tutti quelli che si lamentano dei miei interventi all'estero. Finché mi chiamano e vogliono sapere le mie idee, continuerò a girare senza farmi fermare dagli odiatori per professione e dagli invidiosi per vocazione". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Ieri sono tornato da Atene, dove ho parlato di crisi demografica e di pari opportunità nell'Europa di domani. Lunedì prossimo sarò in Germania. Tutto questo per tutti quelli che si lamentano dei miei interventi all'. Finché mie vogliono sapere le mie idee,senza farmi fermare dagliper professione e dagli invidiosi per vocazione". Lo scrive Matteonella sua ultima enews.

Advertising

apavo75 : RT @ottogattotto: #Renzi:'Ieri sono tornato da Atene ..... Lunedì prossimo sarò in Germania .... Finché mi chiamano e vogliono sapere le mi… - rumba15342942 : RT @ottogattotto: #Renzi:'Ieri sono tornato da Atene ..... Lunedì prossimo sarò in Germania .... Finché mi chiamano e vogliono sapere le mi… - ottogattotto : #Renzi:'Ieri sono tornato da Atene ..... Lunedì prossimo sarò in Germania .... Finché mi chiamano e vogliono sapere… - TV7Benevento : Iv: Renzi, 'finchè mi chiamano continuerò a girare all'estero, odiatori non mi fermano'... - AngelaCavelli : RT @laura_ceruti: Finché Calenda farà ragionamenti idioti tipo: non mi alleo con Renzi perché è un uomo d'affari e invece con Berlusconi sì… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi finchè Clemente Mastella: "Ho vinto la guerra contro il Pd. Era meglio per Letta stare lontano da Benevento" Invito Renzi, Calenda a rifare il centro. Io che mi chiamo Mario Clemente sono stato Mario contro Silla. Ho usato la tattica degli Orazi e Curiazi, prima ne ho sconfitti due e poi l'altro. Faceva ...

L'ultimo appello di Bianchi "Per chiunque vinca, essere eletti con un quarto degli elettori è una sconfitta" ... non mi va di ricordare che nel 2016 venne sostenuto per due volte a spada tratta da Renzi, ma ... Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it Il web è meraviglioso finchè menti appassionate lo ...

Invito, Calenda a rifare il centro. Io che mi chiamo Mario Clemente sono stato Mario contro Silla. Ho usato la tattica degli Orazi e Curiazi, prima ne ho sconfitti due e poi l'altro. Faceva ...... non mi va di ricordare che nel 2016 venne sostenuto per due volte a spada tratta da, ma ... Stefania Radman stefania.radman@varesenews.it Il web è meravigliosomenti appassionate lo ...