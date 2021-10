Israele ed Emirati verso la Luna Insieme

Leggi su formiche

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli Accordi di Abramo arrivano nello Spazio. Come riporta la stampa israeliana (prima di tutti Ynet),edArabi Uniti hanno siglato oggi un apposito accordo di cooperazione su una serie di progetti extra-atmosferici. Spicca la collaborazione sulla missione Beresheet 2, direttalaentro il 2024. È la seconda missione perche punta al satellite naturale dopo il tentativo del 2019, fallito nei momenti finali dell’alggio del lander, quando la perdita di contatto con l’assetto si tradusse in un brusco arrivo in superficie. Oggi come allora, a guidare l’ambizione c’è SpaceIL, organizzazione senza scopo di lucro lanciata dal miliardario filantropo Morris Kahn nel 2011 per partecipare al Googler X Prize e mandare una sonda sulla ...