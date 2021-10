Inter, Skriniar via a giugno: scambio in Serie A per l’erede (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Skriniar è alla quinta stagione con la maglia dell’Inter, con la quale è scadenza nel 2023. Assalto dalla Spagna La quinta e forse anche l’ultima stagione in nerazzurro. Skriniar è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è alla quinta stagione con la maglia dell’, con la quale è scadenza nel 2023. Assalto dalla Spagna La quinta e forse anche l’ultima stagione in nerazzurro.è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Inter : Vigilia di #InterSheriff: le parole di mister Inzaghi e Skriniar in conferenza stampa - FBiasin : A leggere qua e là, il #Newcastle: ci prova per #Bastoni. ci prova per #Skriniar. ci prova per #Brozovic. ci prova… - giuliodea_97 : RT @InterTW_: Ridendo e scherzando siamo la prima squadra della storia ad aver battuto lo #Sheriff in #UCL #InterSheriff #inter #ForzaInt… - InterTW_ : Ridendo e scherzando siamo la prima squadra della storia ad aver battuto lo #Sheriff in #UCL #InterSheriff #inter… - ParmeshSriv : RT @FNerazzurra1908: Inter 3-1 Sheriff player ratings (GdS) MOTM: Dzeko 8 7: Vidal, Perisic 6.5: De Vrij, Barella, Lautaro 6: Skriniar, D… -