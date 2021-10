Il Pd, che festeggia la vittoria ovunque, nelle Marche non trova la quadra. Ecco le posizioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - I risultati a San Benedetto e Castelfidardo ? 'Un disastro'. C'è un 'caso Marche'? 'Ormai da molto tempo: negli ultimi 10 anni, il Pd ed il centrosinistra non hanno saputo leggere le grandi ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - I risultati a San Benedetto e Castelfidardo ? 'Un disastro'. C'è un 'caso'? 'Ormai da molto tempo: negli ultimi 10 anni, il Pd ed il centrosinistra non hanno saputo leggere le grandi ...

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno ad Antonio #DiNatale che festeggia 4??4?? anni ?? 42 presenze in #Nazionale???? e 11 gol ??… - Latitty5 : RT @ebreieisraele: A #milano si festeggia la vittoria di #sala, come? Con una bella super presentazione del nuovo libro dell' ex terrorista… - RebeccaMilani2 : @il_piccolo Ma non li potete buttare fuori dalla piazza, dalla città? Che fa il sindaco appena eletto? Ancora festeggia? - arrowredblack : @FMCROfficial Ci sta gente che soffre troppo il Milan e quando perde festeggia. Non vorrei finire a zero punti il g… - Therealpalmo : RT @ilRomanistaweb: Auguri a Claudio Ranieri che oggi festeggia i 70 anni -